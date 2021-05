Ingen korps i Skien, Porsgrunn og Bamble på 17. mai

NTB

Den lokale smittesituasjonen gjør at korpsene ikke får spille i Skien, Porsgrunn og Bamble på 17. mai.

– Vi har i dag hatt et koordineringsmøte sammen med kommuneoverleger og kulturavdelinger i de andre kommunene. Vi har besluttet at det på grunn av høyt smittetrykk og begrensende tiltak for organisert aktivitet og arrangementer i vår region, ikke blir korps på 17. mai i Skien, Porsgrunn og Bamble, sier Halvor Nordal Strand i Porsgrunn kommune til Varden.

Kommunene fikk innført tiltaksnivå B natt til søndag, noe som innebærer strenge coronatiltak. Tiltakene gjelder fram til 26. mai.