Asker kommune lemper på tiltakene

NTB

Asker kommune åpner mandag treningssentre og tillater at serveringssteder kan skjenke alkohol ved måltider. Lørdag vedtok formannskapet flere lettelser.

Fra mandag blir det noen flere lettelser i Asker kommune. Blant annet åpnes det for at treningssentre kan holde åpent for kommunens innbyggere, for at serveringssteder kan skjenke alkohol ved måltider og at ti personer kan møtes i private sammenkomster.

Det opplyser Asker kommune.

Ordfører Lene Conradi sier hun er svært glad for at de nå kan fortsette den gradvise gjenåpningen av askersamfunnet.

– Vi vet at næringslivet, og særlig serveringsbransjen og treningssentrene våre, har blitt svært hardt rammet av nedstengningen av samfunnet.

Men fortsatt er det slik at deler av samfunnet må holde stengt for å holde smittetrykket nede. Ordføreren oppfordrer derfor innbyggerne til å følge de råd og regler for å bidra til at smitten fortsatt holdes nede.

Regjeringen besluttet fredag å oppheve regionale tiltak for flere kommuner i Viken, blant annet Asker kommune.