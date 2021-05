P4 fjerner falskt tulleringing-innslag

Tulleringingen av Lillestrøm-supporteren «Ronny» ble en snakkis fredag. Nå viser det seg at personen aldri eksisterte.

I fredagens utgave at radiokanalen P4 sitt tulleprogram «Fem På» ble en tilsynelatende Lillestrøm-supporter ringt opp av programleder Mattis Mjåset og forsøkt lurt til å tro at Mjåset ringer fra et selskap som representerer fotballklubben.

Rasende supporter

Supporteren «Ronny» får beskjed om at noen sesongkortholdere må kuttes som følge av kapasiteten og at det blir arrangert en quiz for å avgjøre om han fortjener plassen. Ut over samtalen blir «Ronny» stadig mer hissig og skriker etter hvert i sinne, ifølge VG.

Avisen tok kontakt med P4 tidligere på dagen for å få kontaktinfo til personen, men fikk da beskjed om at han ikke ønsket mer oppmerksomhet om opptrinnet. Nå viser det seg at han aldri eksisterte.

Innslaget vil bli trukket

Kanalen innrømmer overfor VG og Romerikes Blad at innslaget vil bli trukket.

– Etter nærmere ettergåelse har det i løpet av dagen blitt klart for oss at dagens Fem På-innslag på P4, der en LSK-supporter tilsynelatende blir lurt trill rundt i en telefonspøk, ikke er produsert etter P4s interne retningslinjer og etiske regler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor lytterne, sier programredaktør i P4-gruppen Anders Opsahl, til VG.

– Aldri tidligere opplevd

Han sier til avisen at P4s Fem på-konsept hviler på at lytterne skal være trygge på at det de hører er autentiske telefonspøker der ekte lyttere blir lurt. Han sier at en av kanalens medarbeidere ikke har fulgt retningslinjene.

– Vi har aldri tidligere opplevd at en telefonspøk har blitt produsert på en måte vi ikke kan stå inne for, så at dette har skjedd nå er svært beklagelig. Det er viktig for oss å understreke at P4 var i god tro da innslaget ble sendt på lufta hos oss i dag tidlig, og at det ikke var noen indikasjoner på at innslaget ikke var laget i tråd med våre publisistiske standarder, sier Opsahl til VG.