Amundsen trekker seg fra innstilt plass til Frps sentralstyre

Per-Willy Amundsen trekker seg fra Frps sentralstyre, og ber om at Anni Skogman får hans plass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Per-Willy Amundsen ber om at Fremskrittspartiets landsmøte velger Anni Skogman til plassen han selv er innstilt til i partiets sentralstyre.

– Min sterke anbefaling er at alle som vurderte å stemme på meg, gir sin stemme til Anni. Hun kan få til akkurat det samme som meg, i tillegg til at hun er et kvinnfolk, sier Amundsen til VG.

Frp har fått kritikk for manglende kvinnerepresentasjon i det nye sentralstyret. Valgkomiteen har innstilt på ti menn og én kvinne – partileder Sylvi Listhaug.

Amundsen, som har sittet på Stortinget for Frp fra Troms i tre perioder, varsler nå at han trekker seg fra innstillingen.

– Jeg blir ydmyk når en stortingspolitiker og forhenværende justisminister sier han vil trekke seg, og mener jeg kan gjøre en like god jobb som ham, sier Skogman, som representerer Tromsø Frp.