Politiet har pågrepet og siktet ny mann etter Tønsberg-drapet

Politiet melder tirsdag at de mener at de har pågrepet mannen som vises på en overvåkingsvideo de friga i forrige uke. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Politiet / NTB

NTB

En mann i midten av 20-årene ble er pågrepet og siktet i forbindelse med drapet på Bård Lanes (33) i Tønsberg 20. april.

Han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Mannen ble pågrepet i Drammens-området tirsdag kveld.

Siktedes forsvarer, advokat Javeed Shah, sier at klienten stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han vil samarbeide med politiet, men det vil vi komme tilbake til ved senere anledning, skriver forsvareren i en tekstmelding til NTB.

Den siktede mannen er kjent for politiet fra tidligere og er straffedømt. Han ble pågrepet utendørs og det hele foregikk uten dramatikk, ifølge politiet.

På spørsmål fra NTB vil ikke politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sørøst politidistrikt gå inn på hva som gjør at mannen er kjent for politiet.

Skutt og drept

Fra før av er en 31 år gammel mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Bård Lanes (33) ble skutt i Tønsberg tirsdag for to uker siden.

31-åringen ble opprinnelig pågrepet i forbindelse med en bilbrann på Sem noen timer etter drapet og ble 23. april varetektsfengslet i fire uker.

Lanes ringte i 22-tiden tirsdag 20. april selv til nødtelefonen og sa at han trodde han hadde blitt skutt. Skuddene ble avfyrt kort tid etter at han kom ut fra solsenteret Brun og Blid på Kilen i Tønsberg.

Lanes var ved bevissthet da ambulansepersonellet kom fram, men døde noen timer senere på Tønsberg sykehus.

Knytter de siktede til åstedet

Politiet har tidligere frigitt en overvåkingsvideo som viser en mann som de mener kan være gjerningsmannen.

De mener at mannen som ble pågrepet tirsdag, er samme person som vises på overvåkingsvideoen, men ønsker ikke å kommentere om de mener at dette er samme person som avfyrte skuddene mot Lanes.

– Vårt håp er at etterforskningen vil avdekke hendelsesforløpet mellom Brun og Blid og stedet der Lanes ble funnet. Per nå vil vi ikke si noe om hvilken rolle vi mener de to siktede har hatt i drapet, men vi mener å kunne knytte de to til åstedet, sier Johannessen.

– Vi mener derimot at vi nå har kontroll på de sentrale gjerningspersonene i saken, sier han.

Ransaker den siktedes bolig

Mannen i 20-årene som er pågrepet tirsdag er, i likhet med den andre drapssiktede mannen, ikke fra Tønsberg-området.

– Vi gjør nå ransakinger av adresser tilknyttet den pågrepne, blant annet hans bolig, sier Johannessen tirsdag kveld.

Han er ikke kjent med at det så langt er beslaglagt noe våpen som kan settes i sammenheng med drapet.

Politiet tar sikte på å fremstille den pågrepne mannen for varetektsfengsling torsdag formiddag.