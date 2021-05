Else Michelet er død

26. februar 1942 – 3. mai 2021

Tidligere programleder Else Michelet under feiringen av Reiseradioen 50 år i NRK. – For meg var Else et ikon. Hun var en feminist! Hun var et nært og varmt menneske. Hun så folk, sier Karin Johanne Wetlesen, redaksjonssjef i P1+. Foto: Heiko Junge / NTB

Programlederen, forfatteren og satirikeren Else Michelet er gått bort etter lengre tids sykdom, 79 år gammel.

Det skriver NRK.

Michelet begynte å jobbe i statskanalen i 1967, og var blant annet programleder for det satiriske radioprogrammet Hallo i uken.

I tillegg jobbet hun i kjente radioprogram som Nitimen og Reiseradioen.



– Hun var et forbilde for mange

– I tillegg til å være en kjent og kjær stemme i NRK Radio, gjorde hun seg bemerket for sine feministiske bøker. Hun skrev blant annet Sin egen herre: eventyr og annet ugress og En annen historie, skriver NRK.

Fra 1993 til 2009 var hun produsent for Hallo i uken, og bidro sterkt til å utvikle dette programmet til en profesjonell radiosatire og en hjørnesten i NRK P2s programprofil, ifølge Store Norske Leksikon.

– For meg var Else et ikon. Hun var en feminist! Hun var et nært og varmt menneske. Hun så folk. Og hun hadde en egen stil og snert. Hun var et forbilde for mange mennesker, sier Karin Johanne Wetlesen, redaksjonssjef i P1+.

Hun mottok årets fagpris under Komiprisen i 2007, og ble tildelt Fritt Ords honnør i 2009. Hun er også kjent for noen for å ha oversatt tegneserien Asterix til norsk.

Hylles

Tirsdag mange som uttrykker takknemlighet overfor Else Michelet.

«Hallo i uken. Else Michelet, tusen tusen takk for at du var den helt unike innenfor det utrydningstruede faget, samfunnssatire. Fred over minnet og latterkulene», skriver den mangeårige Dagbladet-profilen Tom Stalsberg.

«Så mye humor og klokskap i ett menneske. Tusen takk!» skriver feminist ig forfatter Marta Breen på Fsacebook.

Samme sted skriver kulturprofil og stabsjef i NRK, Hege Duckert:

«I tillegg til å være en veldig god kollega og en unik radiostemme var Else Michelet et forbilde: Skarp, klar, raus og klok. «Hallo i uken» satte preg på flere generasjoner lyttere. For mange av oss var bøkene hennes også en sterk inspirasjon. «En annen historie» har jeg lest så mange ganger at den åpner seg av seg selv på siden der Else skriver om Bibelens minst påaktede setning: «Men folket murret». I kveld, Else, skal jeg følge instruksjonen du har skrevet i margen og tegne folket som murrer i arbeidsboken min.»