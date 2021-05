Øystein (63) mistet faren sin. Så ble han selv meldt død av Oslo tingrett i  Aftenposten

– Vi beklager, sier både Aftenposten og Oslo tingrett. Men hvordan kunne dette skje?

Torsdag denne uken måtte Øystein Siggerud fra Nordstrand i Oslo hive seg på telefonen for å unngå at kontoene hans skulle bli sperret. Han var nemlig meldt død.

– Jeg hadde jo nettopp mistet faren min, og visste jo at det er det som skjer når du dør, så det var om å gjøre å få avverget det, forteller den høyst levende oslomannen til ABC Nyheter.

Det var under spalten «Meldte dødsfall» i Aftenposten torsdag at Øysteins navn sto – rett under navnet til faren Olav Øystein Siggerud, som gikk bort 16. april og ble bisatt på mandag.

– Det var noen venner av meg som så det, og sa fra til meg.

Det aller første Siggerud gjorde da han fikk beskjeden var å ringe Aftenposten. Der ble han fortalt at avisen abonnerer på en tjeneste fra Oslo tingrett, og at det er der feilen har oppstått. Dermed forsto 63-åringen også at det var offisielt at han var meldt død.

Han tok så de telefonene han behøvde og fikk ordnet opp.

Trykket rettelse



Fredag tykket Aftenposten et dementi og en beklagelse under overskriften «Feil dødsfall i spalten»:

«I gårsdagens spalte «Meldte dødsfall» er Øystein Siggerud, født 1958, oppført som død. Dette er ikke riktig, og vi beklager at dette kom på trykk. Oslo tingrett, utarbeider disse listene, bekrefter at feilen oppsto hos dem», heter det i avisen

Det er kun Aftenposten og Dagsavisen som abonnerer på dødsfall-listen fra Oslo tingrett, så Siggerud har ikke fått så mange reaksjoner på meldingen om at han var gått bort.

– Hva tenker du om at en slik feil kan skje?

– Vennene mine mente jo at dette var Aftenposten sin feil, men de abonnerer jo bare på en tjeneste fra en offentlig rettsinstans, så dette må nok Oslo tingrett svare på.

– Jeg synes du tar det pent.

– Ja, uhell skjer, og jeg skjønte jo fort at dette hadde skjedd i sammenheng med at faren min døde, vi har begge Øystein i navnet. Så får tingretten se om de skal gjøre noe med rutinene sine, sier Siggerud til ABC Nyheter.

Tingretten beklager: – Tastet feil

Kommunikasjonssjef Irene Ramm ved Oslo tingrett beklager feilen.

– Vi beklager det inntrufne, og har allerede forklart og beklaget feilen overfor Øystein Siggerud, skriver Ramm i en epost til ABC Nyheter.

– Hvordan kan en slik feil skje?

– Tingretten sender daglig en oversikt over innmeldte dødsfall til Aftenposten og Dagsavisen. Listen genereres gjennom inntasting av personnumre. Her ble det dessverre tastet inn et feil personnummer.

– Vil dere endre eller gå igjennom noen rutiner for å unngå at slike feil kan skje?

– Vi har gode rutiner, og det er heldigvis ytterst sjelden det skjer feil i forbindelse med dødsfallsregistrering og dødsfallslister. Vi har imidlertid understreket betydningen av å se gjennom og kontrollere opplysningene en ekstra gang før de sendes videre.

Øystein Siggerud bærer uansett ikke nag.

– Jeg må faktisk si at jeg fikk god hjelp av Aftenposten, så jeg synes både de og Tingretten gjorde hva de kunne, sier han.