Uvanlig mange flyttet fra Oslo i 2020

NTB

Flere flyttet fra enn til Oslo i fjor. Uvanlig, ifølge SSB.

Sist Oslo hadde et flytteunderskudd, var i 2000, viser den siste statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En uvanlig sterk utflytting i 4. kvartal i fjor bidro sterkt til underskuddet, ifølge SSB.

– Det har vært spekulert på om korona har skylden for denne markerte økningen i utflytting på slutten av året. Siden livet for tiden er lettere og mer normalt de fleste andre steder i landet enn i Oslo, og det har vist seg mulig for mange å utføre sitt arbeid fra hjemmet – uansett hvor det ligger, heter det i rapporten.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener imidlertid den høye prisveksten på boliger i Oslo det siste året, på tross av pandemien, kan forklare noe av flyttemønsteret.

– Prisveksten ser nå ut til å tvinge flere til å etablere seg utenfor Oslo, hvor prisnivået er mer overkommelig. Trenden forsterkes trolig av vedvarende covid-19-restriksjoner, stillstand og høyere arbeidsledighet i Oslo, sier direktør Carl O. Geving.

I fjor hadde tre fylker større samlet utflytting enn innflytting, eller et flytteunderskudd, tross innvandring. Foruten Oslo gjelder dette Nordland og Troms og Finnmark.