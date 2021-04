BT: Haukeland ble advart mot feil to år før mann døde av cellegift-overdose

NTB

To år før en mann i 50-årene i fjor døde av en overdose cellegift på Haukeland universitetssjukehus, ble sykehuset advart mot en feil i systemet.

Statsforvalteren har gitt sykehuset kritikk og slått fast at mannen som døde i juli i fjor ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Statsforvalterens gransking viser at det skjedde en avrundingsfeil i det elektroniske systemet som brukes til administrasjon av cellegiftbehandlinger.

Bergens Tidende skriver at sykehuset allerede i oktober 2018 ble advart mot en slik feil. En farmasøyt på sykehusapoteket slo alarm etter at en kollega hadde fortalt at en lege hadde bestilt ti ganger så mye cellegift som en pasient skulle ha.

– Jeg så flere tilfeller i en sammenheng og tenkte det at det var viktig å tenke på tiltak for å forebygge fremtidige feil, skriver farmasøyten i en epost til BT.

Farmasøytens varsling ble ikke fulgt opp.

– Den ble ikke fulgt opp på noen spesiell måte. Det går det an å stille spørsmål til ledelsen på kreftavdelingen ved, sier assisterende fylkeslege Jo Kåre Hergjord til BT.

Direktør Olav Mella på kreftavdelingen sier de aldri tenkte på at overdosering kunne skje.

Dødsfallet er etterforsket av politiet, som avventer en rapport fra Helsetilsynet før de avgjør om noen skal straffes. Politiadvokat Sigurd Åsnes Granli sier at dokumenter som kan vise at det var advart mot feilen, går helt inn i kjernen av hva som utløser straffansvar eller ikke.