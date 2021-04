Bistandsadvokat: Maren Uelands drapsmenn får ikke anket dødsdommen

I desember 2018 ble norske Maren Ueland og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen funnet drept i Marokko. Fire menn er dømt til døden for drapene.

NTB

Fire menn er dømt til døden for drap på norske Maren Ueland og hennes danske venninne i Marokko. Landets høyeste rettsinstans har forkastet anken.

Dommen for 18 av de 24 tiltalte i saken er dermed nå rettskraftig.

De fire hovedmennene ble dømt til døden. De anket, men anken er altså forkastet, melder Aftenbladet.

Maren Ueland fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept ved en tursti i Toubkal nasjonalpark i Atlasfjellene i Marokko 2018. Ueland ble 28 år.

– Jeg har snakket med familiens bistandsadvokat i Marokko, som bekreftet at kravet familien har fremmet, også er rettskraftig. De får dermed erstatning på snaue to millioner norske kroner, men det er tvilsomt om de dømte har betalingsevne, sier bistandsadvokat for Maren Uelands pårørende, Ragnar Falck Paulsen, til avisen.