Ap og Sp skyter ned SV-krav om rødgrønn letestans

SVs partileder Audun Lysbakken får ikke gehør hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet for sitt krav om stans i tildelingen av nye letelisenser på norsk sokkel. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Audun Lysbakken mener tida er inne for å si nei til nye letelisenser. Men SV-lederen møter veggen hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi mener vi nå er kommet dit at det er på tide å slutte å tildele nye letelisenser. Det bør ikke letes etter mer olje og gass på norsk sokkel, rett og slett fordi det er mer fossil energi i verden enn det som kan brennes hvis vi skal unngå katastrofal global oppvarming, sier Lysbakken til NTB.

SV-lederen erkjenner at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke «er helt der». Men nå inviterer han dem likevel.

– Vi tror det ikke er så mange år nå før de andre partiene vil komme etter, rett og slett fordi også andre enn de grønneste partiene vil måtte bli mer oppmerksomme på den økonomiske risikoen som ligger i å binde seg for lenge til fossile investeringer, sier Lysbakken.

Skal opp på landsmøtet

SV ventes å vedta kravet om letestans når partiets nye arbeidsprogram kommer opp til behandling på SVs landsmøte søndag.

Formuleringen som ligger inne i programutkastet, er at Norge «ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel».

Lysbakken mener Norge i stedet bør konsentrere seg om å vinne kappløpet om ny grønn industri.

– Her gjelder det å ikke komme for sent. Andre land er i ferd med å posisjonere seg, og vi trenger nå å bruke de store pengene på å investere i de grønne oppgavene som industrien vår skal leve av i framtida, sier Lysbakken.

– Der er det en direkte konkurranse om hvor de store pengene skal gå, advarer han.

Ap takker nei

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide kan bekrefte at Lysbakken har tolket Arbeiderpartiet rett:

– Vi er ikke der, sier Eide til NTB.

– Men vi ønsker grundige vurderinger av den økonomiske bærekraften i nye petroleumsprosjekter.

Eide forklarer at Arbeiderpartiet er mot å sette en politisk bestemt sluttdato på oljeletingen. Men han er enig med Lysbakken i at avkarbonisering raskt kan føre til at nye investeringer i olje og gass blir ulønnsomme.

– Jeg tror det kommer til å gå ganske fort, sier Eide.

– Når biler etter hvert slutter å bruke bensin, og diesel og kraftverk slutter å bruke gass, så vil etterspørselen falle.

Oljeskatteforlik

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad viser til oljeskatteforliket som ble inngått i Stortinget i fjor. Senterpartiets standpunkt er at dette forliket fortsatt skal ligge til grunn.

– Vi mener den linjen SV nå tar til orde for, er en direkte trussel mot arbeidsplassene på verftene. Det var nettopp disse vi skulle ivareta med oljeskatteforliket, og det er et forlik vi ønsker at skal videreføres fram til 2024, sier Arnstad til NTB.

Ifølge henne er det ikke aktuelt for Senterpartiet å gå bort fra de rammene som er lagt.

Ikke alene

SV er likevel ikke alene om å kreve en stans i tildelingen av nye lisenser.

Venstre ventes å vedta et lignende krav på sitt landsmøte i helgen, mens KrFs landsmøte ventes å gå inn for å begrense framtidige lisenstildelinger og si nei til utlysning av nye, brede konsesjonsrunder.

Fra før har MDG gått inn for å avvikle olje- og gassvirksomheten i Norge fullstendig innen 2035, i tillegg til å kreve stans i tildelingen av nye lisenser.

Rødts standpunkt er at kun vedtatte og igangsatte utbygginger skal gjennomføres, og at ingen nye letelisenser skal gis.