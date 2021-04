Professor om AstraZeneca-vaksinen: – Nordmenn kan være ekstra utsatt

Immunolog og professor Anne Spurkland tror siste stikk med AstraZeneca-vaksinen er satt i Norge. Hun sier at nordmenn kan være ekstra utsatt for bivirkninger av den omstridte vaksinen. Legemiddelverket utelukker ikke genetiske forhold.

Sist uke konkluderte Folkehelseinstituttet (FHI) med at de ønsker å ta coronavaksinen til AstraZeneca-vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Vaksinen har vært satt på pause i Norge siden 11. mars.

Immunolog og professor Anne Spurkland.

Regjeringen hørte ikke på FHI, og har satt ned en ekspertgruppe om skal vurdere både AstraZeneca-vaksinen og Johnson & Johnson-vaksinen, som også er blitt koblet til sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Ekspertgruppen skal levere sin rapport 10. mai.

Immunolog og professor ved universitetet i Oslo, Anne Spurkland, tror AstraZeneca-vaksinen er historie i Norge.

– Jeg tror at Astra-Zeneca-vaksinen ikke blir tatt opp igjen for bruk i Norge, og jeg er enig i begrunnelsen Folkehelseinstituttet la frem sist uke. Man kan kritisere FHI for å være for opptatt av norske tall, men jeg synes vurderingen deres er riktig, sier hun til ABC Nyheter.

Spurkland peker på at vaksine-bivirkninger spriker fra land til land.

– Det kan være grunner til at vi i Norge er ekstra utsatte for bivirkninger av vaksinen. I andre land kan de for eksempel ha en etnisk og genetisk miks som vi ikke har, sier professoren.

Flere sykdomstilfeller i Norge enn andre land

Sigurd Hortemo, overlege i Statens Legemiddelverk, forteller at antall sykdomstilfeller i Norge er høyere enn andre land per vaksinedose.

Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

– Dersom man ser på antall sykdomstilfeller i forhold til antall doser med AstraZeneca-vaksinen, er det meldt om flere tilfeller i Norge enn i andre land, sier Hortemo til ABC Nyheter og viser til følgende tall:

*Norge: 1 per 25.000 doser

*Danmark: 1 per 40.000 doser

*EU: 1 per 100.000 doser

Hortemo sier at man ikke vet hva denne forskjellen skyldes.

– Det kan ha sammenheng med genetiske forhold, men det kan også skyldes at vaksinen er brukt i ulike befolkningsgrupper i ulike land – eller at det varierer i hvilken grad landene fanger opp disse sjeldne tilfellene og melder dem til myndighetene, sier overlegen.



Gladnyheter fra Pfizer

Den siste uken har det kommet en rekke gode nyheter fra vaksineprodusenten Pfizer.

Det er nylig inngått avtaler om ytterligere vaksineleveranser. Norge får to millioner ekstra doser i løpet av sommeren. Fra mai til august får Norge totalt et sted mellom 4,7 og 5,3 millioner doser av vaksinen fra Pfizer/Biontech. Bare i løpet av neste måned ventes 1,1 millioner doser.

Selv uten Johnson & Johnson-vaksinen med i beregningen, mener nå FHI at alle nordmenn skal ha fått tilbud om coronavaksine innen august er omme.

– Hvis vi bare tar hensyn til Moderna og Pfizer, regner vi med at den siste gruppen 18–45 vil få tilbud om første dose innen august måned, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.