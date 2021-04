Fagforeninger vil ha vaksine-svar for ansatte i skoler og barnehager

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund etterlyser svar fra regjeringen på om ansatte i skoler og barnehager skal få prioritet i vaksinekøen. Foto: Tone Spieler / NTB

NTB

For to uker siden åpnet Folkehelseinstituttet for å prioritere ansatte i skoler og barnehager i vaksineringskøen. Nå vil fagforeningene ha en avklaring.