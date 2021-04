Undersøkelse: Nesten halvparten av elsparkesyklister har kjørt med promille

NTB

43 prosent av elsparkesyklister har kjørt med promille, og hver tredje person har kjørt mot rødt lys, ifølge en TØI-undersøkelse.

865 personer deltok i undersøkelsen som Transportøkonomisk instiutt (TØI) gjennomførte via Facebook.

Samtidig som flere og flere bruker elsparkesykler, har man i liten grad klart å ta tak i de største utfordringene knyttet til samhandling og sikkerhet, ifølge forskerne.

Både de som bruker elsparkesykkel og de som ikke gjør det, mener det er lite sannsynlig å bli stanset i fartskontroll eller promille­kontroll på en typisk tur med elsparkesykkel.

Over halvparten av brukerne sier at de «nesten alltid» kjørte uten hjelm. En av tre har kjørt på rødt lys, nesten like mange har kjørt med mer enn én person på elsparkesykkelen, og mange oppgir å ha kjørt med høyere hastighet enn gangfart på fortau.