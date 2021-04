166 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 166 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er fire over snittet de sju foregående dagene og 78 mer enn søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Det er registrert 166 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er fire over snittet de sju foregående dagene.

166 tilfeller er 78 flere enn på søndag, men 15 færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 191 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 828 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Siste døgn ble det registrert 15 nye smittede i bydelen.

Deretter følger bydelene Søndre Nordstrand (784) og Grorud (570).

Bydelen Nordre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 141 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert fire nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 32.252 Oslo-borgere registrert smittet av koronavirus siden mars i fjor.