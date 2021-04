Bank Norwegian seiret i retten i søkemotorstrid

NTB

Å kjøpe opp konkurrenters navn på søkemotorer, er ikke i strid med god forretningsskikk, mener Borgarting lagmannsrett. Bank Norwegian seiret dermed i retten.

Da banken i forbrukslånsmarkedet slo seg opp, var nettopp å kjøpe konkurrentenes navn på Google ett av virkemidlene Bank Norwegian brukte, skriver Rett24.

Dermed toppet en sponset lenke til forbrukslånsbanken trefflisten til personer som søkte på andre banker.

I dommen, som nettavisa refererer fra, skriver Borgarting lagmannsrett at «snylting» er en treffende karakterstikk for det som skjer, men mener samtidig at elementet av snylting ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være i strid med «god forretningsskikk».

Lagmannsretten vektlegger også praksis fra EU-domstolen, som tidligere har ment at slik annonsering er uttrykk for sunn konkurranse.

Det er konkurrentene Brabank, Ikano Bank og Komplett Bank som har saksøkt Bank Norwegian, med støtte fra Virke. Google var partshjelp for Bank Norwegian.