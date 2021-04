Uoppklart likfunn i Tvedestrand: Politiet håper funn av bukse kan gi svar

Politiet i Agder har frigitt et bilde av en bukse som ble funnet i nærheten av levningene av det som trolig var en kvinne mellom 20 og 30 år. Les mer Lukk

I påsken gjorde en turgåer et funn av levninger som lå delvis i vannet og delvis på land. Nå håper politiet i Agder at et klesplagg kan gi svar på hvem den døde kvinner er.