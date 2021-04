Raymond Johansen: Coronatiltakene forlenges i Oslo – enkelte lettelser for barn og unge

Pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo Oslo 20210414. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse der han orienterer om koronasituasjonen og hvilke tiltak som skal gjelde fremover i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Byrådet viderefører de svært inngripende tiltakene i Oslo i to uker til, men gjør noen lettelser for barn og unge.

Etter én måned med hjemmeundervisning skal alle skoleelever tilbake på skolene fra mandag 19. april, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

15. mars innførte byrådet heldigital undervisning i videregående skole, ungdomsskolen og voksenundervisningen i hele Oslo, samt for 5.–7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Forlenger tiltak

Johansen sier rådene de har fått fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, tilsier at det ikke er forsvarlig å åpne Oslo nå.

– På grunn av den fortsatt svært alvorlige smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre de tiltakene vi har i Oslo i to uker, til og med torsdag 29. april, sa byrådslederen.

Det innebærer blant annet at forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem opprettholdes, men tiltaket skal vurderes på nytt neste uke.

Skjenkeforbud, forbud mot arrangementer, stengte serveringssteder, treningssentre, kinoer, teatre og butikker gjelder også fortsatt.

Slått ned tredje bølge

Oslo har nok en gang tatt nasjonalt ansvar, påpeker byrådslederen.

– Det ser nå ut til at Oslo har klart å slå ned også den tredje smittebølgen, sa Johansen på pressekonferansen onsdag formiddag.

Johansen sier at man gleder seg over nedgang i smittetallene i Oslo, selv om de fortsatt er høye.

– Enda en gang har Oslo tatt nasjonalt ansvar. Det er ingen grunn til å tvile på oslofolks evne og vilje til å gjøre det som trengs, sier Johansen.

Smitten litt opp siste døgn



På pressekonferansen onsdag var, foruten byrådsleder Raymond Johansen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen de som orienterte om coronatiltakene i hovedstaden.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, var også til stede.

Det er registrert 244 nye coronasmittede i Oslo det siste døgnet. Det er 26 over snittet de sju foregående dagene.