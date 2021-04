Datatilsynet skal undersøke rødmerking av samfunnsdebattanter

Google varsler at rødmerkingstjenesten kan bli blokkert i deres nettleser Chrome dersom Datatilsynet vurderer at den bryter norsk lov. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Datatilsynet vil vurdere om den omstridte nettjenesten Shinigami Eyes, som brukes for å rødmerke meningsmotstandere, bryter loven.

Tjenesten, som er et tillegg som kan installeres i en nettleser, gjør det mulig å rødmerke personer som stemples som transfobe. Aftenposten skriver at minst 13 norske aktivister er rødmerket gjennom tjenesten, som gjør at navnet deres markeres i rødt for brukere av tjenesten.

Datatilsynet vil nå vurdere om tjenesten bryter med personvernlovene. Google opplyser at de vil føye seg etter avgjørelsen fra Datatilsynet og blokkere tjenesten i sin nettleser Chrome i Norge dersom Datatilsynet kommer til at den er ulovlig.

Den anonyme utvikleren av Shinigami Eyes opplyser til Aftenposten at en rødmerking er mindre inngripende enn for eksempel blokkeringslister.

– Hvis noen for eksempel sier at transkvinner ikke bør invadere kvinners baderom, tenker jeg at det er noe de har rett til å si. Like fullt kan jeg samtidig mene at de er transfobe, og jeg har også rett til å si dette, skriver utvikleren til Aftenposten.