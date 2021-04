Mann fikk ikke låne do i frisørsalong – gjorde fra seg på dørmatten

NTB

En mann spurte om lån av toalettet i en frisørsalong på Hadeland, men fikk nei av smittevernhensyn. Da satte han seg på huk og gjorde fra seg i gangen.

Eier Beate Haugen Tveten av Grua Hårstudio i Lunner sto med en kunde da mannen kom inn i frisørsalongen, skriver NRK.

Det var avisen Hadeland som først omtalte saken.

Mannen måtte på do, men fikk ikke låne toalettet, noe Tveten begrunnet med smittevernhensyn.

– Da ble han ikke kjempefornøyd. Han ble litt rar i ansiktet, sier Tveten, som forklarer at mannen satte seg på huk og gjorde fra seg på dørmatten i inngangspartiet.

Etter å ha blitt oppmerksom på at det lå avføring i gangen, kontaktet hun politiet. Hun anmeldte imidlertid ikke saken. Politiet forklarer at slike tilfeller kan straffes med bot eller fengsel inntil to år.