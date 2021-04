Erna Solberg: Muterte virus er den største fienden

Statsminister Erna Solberg (H) under onsdagens pressekonferanse der regjeringen presenterte gjenåpningsplanen for samfunnet etter coronapandemien.

NTB

Virusmutasjoner er den største fienden til regjeringens gjenåpningsplan, sier statsminister Erna Solberg (H).

Onsdag redegjorde Solberg om regjeringens plan for gjenåpning av Norge, men hun innrømmer at muterte virus kan forsinke prosessen.

– Den største biten er mutasjoner vaksinene ikke biter på. Det er den største fienden, sa Solberg på spørsmål om hva som er den største fienden til regjeringens gjenåpningsplan.

– Utsettelsesfaren er at vi får utbrudd som blir for store, som vi ikke klarer å holde kontroll over, som gjør at vi fortsatt må holde et høyt nasjonalt nivå, sa Solberg.