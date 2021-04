NRK endret påskequiz etter antisemittisme-kritikk

Jesu legeme, blir det kalt, brødet kristne spiser under nattverden til minne om det siste måltidet til Jesus og hans disipler. Brødet var da som nå bakt uten gjær. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

En påskequiz fra NRK ble endret etter statskanalen ble beskyldt for å gi liv til en antisemittisk myte.

Ifølge Vårt Land ble det i en av påskequizene på NRKs nettsider spurt om hva som var spesielt med brødet Jesus og disiplene spiste under påskemåltidet.

De tre alternativene var: A) Det var ikke gjær i det, B) Det måtte være bakt av en mann og C) Det var blod i det.

Det siste svaralternativet, som er feil, fikk mange i sosiale medier til å reagere.

– Dette er en av de absolutt eldste mytene jødene har lidd under gjennom århundrer, sier Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Krohn minner om at jøders påståtte bruk av blod er en eldgammel antisemittisk myte.

– Mer enn det reagerer jeg på at det står uforklart. Dette kunne NRK brukt som et læringsmoment. Blodanklagen er ganske ukjent i Norge, men denne sjansen lot de gå fra seg, sier han.

Grete Ruud, distriktsredaktør i NRK Oslo og Viken, er gjort kjent med kritikken quizen har blitt møtt med.

– Quizen er laget sammen med Bibelselskapet, og vi var ikke klar over at et av alternativene i quizen stammer fra en antisemittisk myte fra middelalderen. Vi har nå endret alternativet, sier hun.