Sykepleiere fra Møre og Romsdal skal bidra i Oslo

NTB

Helse Møre og Romsdal (HMR) sender helsepersonell, i hovedsak intensivsykepleiere, for å hjelpe sykehus i Oslo-regionen, skriver Sunnmørsposten.

Administrerende direktør Øyvind Bakke i HMR sier henvendelsen kom tirsdag og at de nå undersøker hvem som kan og vil reise uten at det går ut over tilbudet i Møre og Romsdal.

– Vi har allerede besluttet å sende én intensivsykepleier fra sykehuset i Volda til Akershus universitetssykehus (Ahus) som drar onsdag og blir borte i ti dager. Så ser vi på sykehusene i Molde og Kristiansund om vi kan sende noen derfra til Oslo universitetssykehus (OUS), sier Bakke til avisen.

Ahus er det sykehuset i Norge med flest intensivpasienter i koronapandemien, og rammes også av at ansatte og vikarer fra utlandet stoppes av stengte grenser.

Sykehuset har hittil fått låne intensivsykepleiere fra Helse Bergen, Sykehuset Sørlandet, Helgelandssykehuset, Helse Førde og Helse Stavanger.

– Ved Ålesund sjukehus har vi nå flere innlagte covid-pasienter og trolig ingen ansatte vi kan låne derfra akkurat nå, sier Bakke i Helse Møre og Romsdal.