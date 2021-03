Flere tester seg i Oslo: – Folk tar ansvar

NTB

Smittetallene i Oslo har den siste uken flatet ut og hatt en liten nedgang. Det skjer til tross for at flere enn noen gang har testet seg.

Fra mandag til lørdag testet 43.857 personer seg ved en av de kommunale teststasjonen i hovedstaden. Det er nesten 10.000 flere enn de 32.933 som testet seg gjennom hele den foregående uka, uke 11. Om du medregner sykehus og private aktører har totalt 52.033 testet seg til og med lørdag i uke 12.

Særlig før helgen testet mange seg. I alt ble det utført 10.679 tester torsdag og 10.252 tester fredag.

– Vi har høye testtall i Oslo sist uke. Vi har også hatt høye testtall i Oslo de siste ukene. Det er veldig positivt. De høye tallene på torsdag og fredag er nok et uttrykk for at folk tester seg før de drar på påskeferie. Det er positivt at folk tar ansvar for å ikke ta med seg smitte ut av byen, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i en kommentar til NTB.

– Får mer kontroll

– Når vi tester mer får vi oversikt over mer smitte. Da får vi sporet smitten, satt folk i karantene og isolasjon, og vi får mer kontroll. Derfor jobber vi med å øke testkapasiteten ytterligere. Vi har bedt nasjonale myndigheter vurdere å gjøre endringer i regelverket og øke analysekapasiteten for at det skal bli mulig, sier Steen.

Byrådet ønsker å øke kapasiteten ved testestasjonene, slik at 9 prosent av befolkningen – rundt 62.000 – kan testes i uka.

I tillegg ønsker de å starte med screening av skoleelever, lærere og bygningsarbeidere samt helsepersonell som ikke er vaksinert. Samlet kan det da bli snakk om over 230.000 tester i uka, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Alvorlig situasjon

Oslo kommune har hatt sitt høyeste smittetrykk gjennom koronapandemien den siste tiden. Smitten er seksdoblet siden starten av januar. I snitt testet 352 personer i Oslo positivt hver dag i uke 11.

Smitten har riktignok gått noe ned gjennom den siste uken, men snittet for de sju foregående dagene var likevel så høyt som 326 mandag morgen.

– Smittesituasjonen i Oslo er alvorlig og de siste ukene har vi hatt svært høye smittetall. Vi er inne i en tredje smittebølge og ser tydelig resultatene av at den engelske virusvarianten dominerer i Oslo, sier Steen.

Han sier samtidig at de forventer å se en effekt av tiltakene de neste ukene, dersom folk følger reglene og generelt er forsiktige.

– Men da må ikke påskeferien bli ferie fra smittevernreglene. Nå har vi strenge tiltak i hele landet, og det viser alvoret i situasjonen, men gjør det også lettere å komme raskere tilbake til en normal situasjon igjen, avslutter han.