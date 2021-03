Solberg: – Åpen for å kjøpe inn russisk vaksine

Statsminister Erna Solberg under presentasjonen av stortingsmelding om ny nasjonal transportplan fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier Norge er åpne for å kjøpe Sputnik-vaksinen under visse omstendigheter, men at den ikke vil være tilgjengelig på kort sikt.