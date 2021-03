NVE lanserer ny energimerking. Her er den gamle og nye skalaen. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Energiskalaen for elektronikk justeres. Målet er at de nye energietikettene skal gi bedre forbrukerinformasjon med ny skala og nytt utseende.

19. mars ble regelverket som innfører de nye energietikettene tatt inn i EØS-avtalen. Nå blir dette regelverket en del av norsk rett.

Årsaken til endringen er at det nye regelverket stiller strengere krav til produktene. Kravene i de nye energietikettene anslås å gi en årlig besparelse i EU-landene på 38 TWh fra 2030, skriver NVE i en pressemelding.

– Energieffektivisering er viktig når vi skal elektrifisere samfunnet. Vi må sørge for å bruke strømmen mest mulig effektivt, for å unngå unødvendige naturinngrep og unødvendige prisøkninger, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I Norge vil regelverket for kjøle- og fryseapparater til husholdning gi over 1,2 TWh i årlige strømbesparelser innen 2030. Det tilsvarer om lag strømforbruket til Drammen by i ett år, og i underkant av 1 prosent av Norges samlede strømforbruk.