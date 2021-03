Jusprofessor hardt ut mot Erna Solbergs smittevernbrudd: – Det er ekstremt alvorlig

Erna Solberg har lagt seg flat for å ha brutt smittevernreglene i vinterferien. Det er ikke godt nok, mener jusprofessor, som mener hun bør bøtelegges.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen er klokkeklar på at han forventer at statsminister Erna Solberg bøtelegges for bruddene på smittevernreglene.

– Det er ekstremt alvorlig at statsministeren i den situasjonen vi er bryter covid 19-forskriften, sier Marthinussen som er professor ved Universitetet i Bergen til NRK. Han legger til at han forventer at statsministeren behandles på samme måte som alle andre som bryter covid-forskriften.

– Det hadde vært ille nok hvis hun brøt anbefalingene, men her har hun brutt de straffesanksjonerte reglene om arrangement, sier han til kanalen.

Brøt smittevernreglene

Torsdag avslørte NRK at statsministerens familie ved to anledninger brøt smittevernreglene i vinterferien. Solberg selv trosset sin egen regjerings anbefalinger.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Erna Solberg torsdag.

Familien samlet seg ifølge kanalen to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Den ene kvelden var alle ute og spiste – unntatt statsministeren selv, hun hadde problemer med et øye. Ifølge de nasjonale smittevernreglene kunne man i februar ikke være så mange på et privat arrangement på en restaurant.

– Sjokkerende

Til Debatten torsdag kveld fortalte Solberg at hun ville betale en bot dersom hun har gjort noe straffbart.

I sin forklaring fortalte Solberg at hun ikke vurderte middagen i leiligheten som et arrangement. Den forklaringen omtaler Marthinussen som sjokkerende.

– Det er ganske sjokkerende at hun, som er den øverste ansvarlige for disse reglene, og som innfører inngripende alvorlige tiltak i befolkningen, ikke selv er klar over hvilke tiltak det er hun har innført, sier han til NRK.