Mann mistet lappen etter å ha kjørt i 155 kilometer i timen i 70-sonen

NTB

En mann i 20-årene mistet førerkortet på stedet og ble anmeldt etter å ha blitt målt til 155 kilometer i timen i 70-sonen i Tønsberg natt til søndag.

Samtidig ble en annen mann i 20-årene målt til 122 kilometer i timen i 70-sonen, opplyser Sørøst politidistrikt. Også han ble fratatt førerkortet og ble anmeldt.

Begge tilfellene skjedde på Andebuveien i Tønsberg kommune natt til søndag.

Sørøst politidistrikt opplyser til NTB at det ikke er noe som tyder på at de to tilfellene har noen sammenheng med hverandre.