24 nye coronatilfeller i Asker

NTB

I Asker har 24 personer fått påvist coronasmitte det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden starten av pandemien.

– Det er bekymringsfullt med så høye smittetall, men det er viktig å understreke at vi følger utviklingen tett og fortsatt har relativt god oversikt av smittesituasjonen, sier kommuneoverlege Meera Grepp på Asker kommunes nettsider.

De fleste smittetilfellene er knyttet til kjente utbrudd og smittehendelser, og ifølge kommuneoverlegen er det ikke overraskende at tallet var så høyt fredag, da det var svært mange som testet seg torsdag.

Den siste uka er det påvist til sammen 94 smittetilfeller i Asker.

– Med høye testtall forventer vi at det blir høyere smittetall dagen etter. Det er nettopp det vi ønsker – at flere tester seg slik at vi får oversikt over smitten i samfunnet, og kan håndtere situasjonen, sier Grepp.