Kunnskapsministeren i coronakarantene etter smitteutbrudd i barnehage

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er i karantene etter et smitteutbrudd i barnehagen der barna hennes går. Her er hun under en tidligere pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er satt i coronakarantene. Årsaken er et smitteutbrudd i barnehagen der barna hennes går.

Det opplyser statsråden selv på sin Instagram-profil lørdag ettermiddag.

– Når helga innledes med brev fra barnehagen om smitteutbrudd og alle mann må i karantene, skriver Melby.

Overfor NTB opplyser hun at det foreløpig blir karantene hele neste uke for hele familien.

– Men hvis vi er heldige, kan vi være ferdige på tirsdag dersom vi tester negativt og det ikke dukker opp flere smittetilfeller blant dem ungene har vært i kontakt med de siste dagene, skriver kunnskapsministeren i en SMS.

Ved godt mot

Melby bekrefter at hun dermed at hun må avlyse alle aktiviteter og treff i som krever fysisk oppmøte, i starten av neste uke, inkludert mulige pressekonferanser.

Hun beskriver situasjonen som frustrerende, men sier at familien er ved godt mot. Ingen av dem er foreløpig syke.

– Vi er jo glade for at det blir tatt grep for å hindre videre smitte. Men det er klart at dagene fort blir lange og monotone med to voksne og tre barn i en leilighet, sier statsråden.

Varsler strengere regler

– Jeg tror nok vi som har barn i barnehage og skole, bare må forberede oss på flere perioder i karantene framover, med nye, strengere regler, legger hun til.

Regjeringen varslet fredag at nye nasjonale coronatiltak kan i innført i starten av neste uke. Årsaken er høye smittetall den siste tiden.

– Både departementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen svært tett, og jobber nå med mulige tiltak som kan iverksettes tidlig neste uke, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet til VG.