Nent: Ingen forhandlinger med Telia

NTB

Det er ingen ny kontakt eller forhandlinger med Telia, opplyser Nent etter at TV3, Viasat 4 og Viaplay forsvant for Telia-kunder tidligere i uka.

– Vi har vært veldig klare på at dette var slutten hvis vi ikke ble enig, sier kommersiell direktør Kim Poder i Nent til E24.

Nent distribuerer blant annet TV-kanalene TV3 og Viasat 4, som forsvant fra Telia-kunders skjermer mandag etter at det ble klart at en ny avtale mellom de to selskapene ikke var klar da den gamle gikk ut.

Ifølge Nent er partene uenige om prisen på tilgangen til Nents innhold.

Kommunikasjonssjef Henning Lunde i Telia sier at deres ønske er å inngå en ny og langsiktig samarbeidsavtale.

– Kjernen i forhandlingene handler om våre kunders valgmuligheter, og at våre kunder ikke skal måtte betale for innhold som de ikke har interesse av, sier han til avisa.