Mann (70) døde i ulykke på fiskebåt ved Senja

En eldre mann omkom tirsdag i en arbeidsulykke på en fiskebåt utenfor Senja.

Det var Bjørn-Tore Hovden, 70 år, som omkom i ulykka på fartøyet «Hovden Viking» ved Senja tirsdag. Navnet frigis etter avtale med pårørende.

Ulykken fant sted på fartøyet «Hovden Viking». Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge falt mannen over bord klokken 6.30 tirsdag 2. mai, skriver Nordlys.

Ifølge avisen var skipet på skreifiske rundt 18 nautiske mil nordvest for Husøy på Senja da ulykken inntraff.

Troms politidistrikt opplyser at 70-åringen ble konstatert død etter at et redningshelikopter med lege tok seg ut til båten.

Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet er varslet om hendelsen.

Politiets etterforsking fortsetter.