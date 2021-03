Nordlending tiltalt for overgrep mot datter

Salten tingrett behandler saken over tre dager. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

En nordlending er tiltalt for seksuell omgang med datter. Ifølge tiltalen begynte overgrepene da jenta var sju år gammel.

Overgrepene skal ha skjedd over flere år, skriver Avisa Nordland.

Mannen er tiltalt for incest og seksuell omgang med et barn under 14 år etter den gamle straffeloven.

Sistnevnte forhold defineres i den nye straffeloven som voldtekt. Årsaken er at yngre barn nesten alltid vil kunne sies å være ut av stand til å motsette seg handlingen.