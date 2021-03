Foto: Jens Dresling / Ritzau via AP / NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 4. mars.

Danmarks statsminister på vaksinetur til Israel

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og hennes østerrikske kollega Sebastian Kurz reiser til Israel for å diskutere samarbeid om vaksineproduksjon. Frederiksen sa tidligere i uken at landet kan bygge vaksinefabrikker i samarbeid med Israel.

Vaksinering av bøylepingviner i Bergen

Pingvinene på Akvariet i Bergen har siden 9. desember i fjor bodd i et stort telt på grunn av det pågående utbruddet av fugleinfluensa. Det har vært portforbud for tamme fugler, men torsdag klokken 9.30 får de 29 bøylepingvinene vaksine mot fugleinfluensa.

Rødt holder landsmøte

Rødt innleder sitt landsmøte. For første gang gjennomføres møtet digitalt. Møtet avholdes på et hotell på Gardermoen, men delegatene deltar via nett. Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen åpner møtet klokken 11.

Ski-VM: Stafett for kvinner

Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm skal gå VM-stafetten i langrenn for Norge. Sverige starter som tittelforsvarer på torsdagens konkurranse over 4 x 5 kilometer.

Hovland i PGA-aksjon i Florida

På sine siste sju PGA-starter har Viktor Hovland avsluttet dårligere en sjetteplass kun én gang, det inkluderer én seier og andreplasser. Torsdag stiller Hovland og Kristoffer Ventura til start i Arnold Palmer Invitational. Her er det 9,3 millioner dollar i premiepenger.