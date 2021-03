Enova gir 142 millioner i støtte til batterifabrikk i Mo i Rana

NTB

Batteriprodusenten Freyr er tildelt 142 millioner kroner i støtte til å etablere et pilotanlegg for produksjon i Mo i Rana fra det statlige Enova

Byggingen av fabrikken forventes å starte i andre kvartal i år. Etter planene skal vil bedriften være fullt operativ i 2025 og være den batteriprodusenten i verden som har lavest karbonavtrykk på sin virksomhet.

– Det er gledelig å se at norske aktører går foran i det globale batterikappløpet og velger å bygge morgendagens industri med morgendagens teknologi. Det er viktig for Enova at den norske batteriproduksjonen blir så klimavennlig som mulig, og vi er gjerne med og reduserer risikoen knyttet til mer klimavennlig teknologi, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Norskkontrollerte Freyr hentet i januar inn 7 milliarder kroner for å etablere en batterifabrikk i Mo i Rana. Gjennom et sammenslåing med det caymanske selskapet Alussa Energy Acquisition Corp vil Freyr bli børsnotert i New York i andre kvartal i år.

– Enova-tildelingen støtter vår beslutning om å utvikle Freyrs og Norges første fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. Midlene er utløsende for vårt pilotanlegg og en tydelig anerkjennelse av Freyrs ambisjon om å lage battericeller med høy energitetthet, lave kostnader og verdens laveste karbonavtrykk, sier konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr.