Byrådslederen i Bergen kritisk til ny vaksinestrategi

Byrådsleder Roger Valhammer under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Bergen tidligere i februar. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen mener regjeringens nye vaksinestrategi skaper unødvendig mye splid.

– Nå krangler vi om smuler i en situasjon hvor vi burde snakke om at vi har altfor få vaksiner. I stedet risikerer vi nå at vi skaper splid og diskusjon om noen få vaksinedoser uten at det ser ut som om det har noen effekt, i hvert fall ikke på smittespredningen, sier Valhammer til Bergensavisen.

Coronavaksiner skal nå skjevfordeles geografisk til områder med høyt smittetrykk, noe som er gode nyheter for hardt rammede østlandskommuner og bydeler i Oslo. Endringen er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å ha en beskjeden skjevfordeling.

– Vi trenger at vi står sammen i noen måneder nå for å møte de utfordringene vi vil ha som land. Da mener jeg det er en dårlig idé å gjøre endringer i vaksinefordelingen, sier byrådslederen i Bergen.