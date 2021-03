Mann varetektsfengslet for ni tilfeller av blotting i Bergen

NTB

En 24 år gammel mann ble mandag varetektsfengslet i fire uker for ni tilfeller av blotting i Bergen siden nyttår.

Mannen har erkjent straffskyld for sju av de ni tilfellene i siktelsen og nekter for de to øvrige, skriver Bergensavisen.

– Det er snakk om mange tilfeller, og etter vår vurdering er det stor fare for at det vil skje igjen dersom mannen ikke blir fengslet, sa politifullmektig Per Øyvind Valland til BA før mandagens fengslingsmøte i Bergen tingrett.

Mannen ble pågrepet natt til lørdag etter at politiet fikk fem meldinger om blotting på Danmarks plass i Bergen sentrum.

Også i januar ble 24-åringen pågrepet etter at det i løpet av kort tid ble meldt inn fem tilfeller av blotting i samme område.

Beskrivelsene fra flere av dem som ble utsatt for blottingen, var en mørkkledd mann med munnbind som befølte seg selv foran dem.