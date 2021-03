Politiet ber skuelystne holde seg unna Stjørdalselva

NTB

Stjørdalselva ventes å stige utover mandagen, og politiet ber på det sterkeste folk holde seg unna områder med isblokker.

Flere hus langs elva er evakuert etter at det i helgen dannet seg store ispropper og issvuller.

Situasjonen vurderes per nå til å være stabil, opplyser Trøndelag politidistrikt mandag. Det ventes imidlertid at elva vil stige utover dagen på grunn av nedbør og flo.

– Politiet ber innstendig om at publikum holder seg borte fra områder med isblokker på jorder og langs elva da disse er uberegnelige. Og vi understreker at dette ikke er egnet som lekeplass for barn, sier innsatsleder Veronika Hammer.