E24: Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper

Motorer fra fabrikken som skal selges til et russisk selskap, står for fremdriften i flere norske marinefartøy, inkludert etterretningsskipet Marjata. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

En russisk forsvarsgigant har planer om et nytt russisk senter for avanserte skipsmotorer. Det åpner for teknologioverføring fra Bergen, mener Nupi-forsker.