Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 26. februar

Rapport: Eritreiske soldater drepte hundrevis av sivile i Tigray

Eritreiske soldater drepte flere hundre sivile i krigshandlinger i den hellige byen Axum i Etiopias nordlige Tigray-region. Drapene i november var systematiske og ser ut til å være forbrytelser mot menneskeheten, hevder en rapport fra Amnesty International.

Rapporten omhandler det som kan være den største massakren i Tigray-konflikten og kommer få uker etter en rapport fra Human Rights Watch (HRW) og flere vitneskildringer av grusomhetene.

551 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 551 koronasmittede i Norge. Det er 210 flere enn dagen før og 225 flere enn samme dag i forrige uke.

Så mange nye smittede er det ikke registrert på ett enkelt døgn her i landet siden midten av januar. 231 av de koronasmittede er registrert i Oslo. Det er det høyeste smittetallet i hovedstaden siden 19. november i fjor.

McConnell støtter en eventuell Trump-nominasjon i 2024

Dersom Donald Trump blir Det republikanske partiets presidentkandidat foran valget i 2024, vil veteranen Mitch McConnell stille seg bak kandidaturet.

McConnell, som er republikanernes mindretallsleder i Senatet og en mektig skikkelse i partiet, sier til Fox News at han absolutt vil støtte Trump som kandidat, men at nominasjonen kommer til å bli et åpnet løp.

45 evakuert fra sine hjem etter jordskred i Halden

I alt 45 personer er evakuert, men ingen er kommet til skade etter at deler av bryggepromenaden ved bybrua i Halden sentrum skled ut i elva torsdag.

Politiet fikk melding om jordraset klokken 20.44. Pågående grunnarbeid er trolig årsaken til skredet. Ifølge brannsjef Ole Christian Torgalsbøen har 50 til 70 meter av bryggepromenaden sklidd ut i elva.

17 drept da USA bombet iranske mål i Syria

USA utførte torsdag et luftangrep mot en iranskstøttet milits i Syria. I alt 17 soldater ble drept, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Luftangrepet kommer etter flere rakettangrep mot amerikanske mål i Irak og er det første angrepet som er beordret av president Joe Biden.