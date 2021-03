Bekymring etter smitteøkning i Kristiansand

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) håper at sørlendingene tar smittesituasjonen på alvor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Det er registrert ti nye coronasmittede i Kristiansand det siste døgnet. Hvert fjerde smittetilfelle de siste ti dagene har ukjent smittevei, skriver VG.

De 10 nye smittetilfellene er en nedgang fra dagen før da det ble registrert 28 nye tilfeller.

Foreløpig er 57 nye nærkontakter satt i karantene, men arbeidet med smittesporingen gjør at antall i karantene kan øke, opplyser Kristiansand kommune på sine nettsider.

Ukjent smittevei for én av fire

Smitteveien er kjent for sju av de ti nye smittede.

De tre siste har foreløpig ukjent smittevei. Det gjelder også for 47 av de 182 som er blitt registrert smittet siden 15. februar. Det utgjør i overkant av en firedel.

– Selv om vi finner smitteveien for noen flere, er omfanget fortsatt urovekkende, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til VG.

Så langt i februar er 352 personer registrert smittet i Kristiansand.

Nye tiltak

Kommunen har opplevd stigende smittetall den siste tiden. Tirsdag stengte Kristiansand ølkraner, treningssentrene, svømmeanlegg og underholdnings- og fritidsaktiviteter. Tiltakene varer i første omgang til torsdag 4. mars.

– Min største bekymring er at sørlendingene ikke tar smitten nok på alvor. Situasjonen er dramatisk. Det er urovekkende at vi ikke har klart å snu kurven, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til VG.

Formannskapet i kommunen besluttet også tirsdag at alle skal bruke munnbind innendørs i det offentlige rom, og at munnbind skal være tilgjengelig for passasjerene på alle lokalbusser.

– Jeg syns det virker som folk ikke skjønner alvoret. Bare i dag har jeg sett flere eksempler hvor folk ikke bruker munnbind inne i butikker, sier Høyres gruppeleder i Kristiansand, Renate Hægeland til NRK.