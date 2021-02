Topphemmelig norsk spionskip skal vedlikeholdes av russere etter oppkjøp

Spionskipet Marjata omtales som et av Norges mest sensitive skip.

NTB

Spionskipet Marjata, et av Norges mest sensitive skip, skal vedlikeholdes av russere etter salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines.

Marjata er et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene, skriver E24. Motorene er levert av Bergen Engines som nå selges til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International. Selskapet har betalt 1,6 milliarder kroner for motorfabrikken på Hordvikneset.

Som motorleverandør får Bergen Engines også noe av vedlikeholdsansvaret for motorene, ifølge en bekymringsmelding sendt til Statsministerens kontor.

«Motorene på dette fartøyet som du var gudmor på er levert og vedlikeholdt av Bergen Engines … Nye eiere er så langt jeg kan se i den russiske presidentens krets. Tror noen bør sjekke dette for å sikre at rikets sikkerhet ikke påvirkes av salget», skrev personen i eposten, som E24 har fått tilgang til.

Bekymringsmeldingen om at salgsplanene også ville virke inn på det topphemmelige skipet, ble sendt 4. februar, som er samme dag som oppkjøpet ble kunngjort.

Blant de største kundene til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret. I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten, blir nettopp utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpekt som en trussel.

Sjøforsvaret har tidligere bekreftet at motorfabrikken også har serviceavtaler for flere kystvaktskip.