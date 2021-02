NTB

Helsebyråden i Oslo ber Oslo-folk teste seg for corona før de drar på vinterferie

Helsebyråd Robert Steen (Ap) oppfordrer Oslo-folk til å ta med seg smittevernreglene når de reiser på vinterferie – og teste seg før man drar.

For å sørge for at ferien blir trygg ikke bare for den enkelte, men også for de andre på stedene vi reiser til, så oppfordres folk til å ta en test før avreise, skriver Oslo kommune i en pressemelding mandag.

– Oslo har god testkapasitet. Bestill gjerne time i god tid før du reiser. Du kan enkelt bestille time på Oslo kommunes nettside. Test er gratis, sier Steen.

Kommunen opplyser at smittetrykket i hovedstaden fortsatt er høyt, og at de vet at tradisjonelle hyttekommuner ikke har kapasitet til å håndtere store utbrudd.

– Vi vet at for mange er hytta et kjærkomment avbrekk, og selvfølgelig skal man dra på den, men denne vinteren er det ikke bare fjellvettreglene man må huske på. Man må også huske smittevernreglene, sier Steen.

Vinterferien i Oslo starter mandag 22. februar