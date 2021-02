Terrorsiktet 16-åring vil anke varetekt

Advokat Andreas Berg Fevang er forsvarer for en 16 år gammel syrisk gutt som er pågrepet og siktet for forberedelser til terrorhandling. Fredag ettermiddag ble gutten fengslet i to uker av Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Gutten som fredag ble fengslet etter at PST siktet ham for terrorplanlegging, vil anke kjennelsen om varetekt, opplyser forsvareren.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk fredag medhold av Oslo tingrett i kravet om å fengsle 16-åringen i to uker. Gutten er siktet for forberedelser til terrorhandling etter at det ble funnet stoffer eksperter i Kripos har analysert til å kunne utgjøre et farepotensial.

Ifølge kilder Dagbladet har vært i kontakt med, er disse stoffene egnet til å lage giftstoff av. Hensikten skal ha vært å forgifte tilfeldige personer. Guttens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang vil ikke kommentere Dagbladets opplysninger, men sier hans unge klient ikke erkjenner skyld etter siktelsen.

– Kjennelsen vil også bli anket, skriver Fevang om varetekten i to uker med brev- og besøkskontroll.

Oslo tingrett skrev fredag at det var en sammenheng mellom funnet av det aktuelle stoffet og politiets informasjon fra chattelogger. Domstolen konkluderte med at det var overveiende sannsynlig at 16-åringen hadde til hensikt å bruke stoffet for å skape alvorlig frykt i befolkningen.