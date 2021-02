Fører siktet etter at traktor gikk gjennom isen i Enebakk

NTB

En mann i 50-årene kom seg våt og kald, men ellers uskadd fra det da traktoren han kjørte gikk gjennom isen ved Flateby bruk i Enebakk i Viken.

Politiet ble varslet om ulykken ved Flateby bruk klokka litt over klokka 16 torsdag ettermiddag. Vitner meldte fra om en traktor som hadde gått gjennom isen ute på innsjøen Øyeren.

Mens nødetatene var på vei fikk de melding om at føreren, en lokal mann i 50-årene hadde greid å komme seg ut av traktoren for egen hjelp og gått hjem til seg selv.

– Heldigvis har det gått bra med ham selv om han var bløt og kald, forteller operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB.

Hva føreren skulle ut på isen etter med den tunge traktoren er ikke helt klarlagt av politiet. Den gikk gjennom isen om lag 20 meter ut fra land ved en båthavn på stedet. Der var det ikke veldig dypt og traktoren står med taket over vann.

– Føreren er anmeldt for kjøring i utmark og har fått pålegg om fjerne traktoren etter reglene i forurensningsloven. I tillegg er han mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, sier operasjonslederen som legger til at den siktede ikke er helt ukjent for politiet.