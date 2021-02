Over 200 klager til NRK for uttalelse om Israel

NRK melder at de så langt har fått inn 210 klager på programmet «Shaun» på NRK P13, etter uttalelser der fra programlederen at han håpet vaksinen ikke virket i Israel. Les mer Lukk

NTB

Programmet «Shaun» på NRK P13 har fått over 200 klager for en vits om ønske om at coronavaksinen ikke virket i Israel.