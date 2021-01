Nesten 40 isbreer på Svalbard har våknet

Vintervekst (blå) og sommerkrymping (rød) for Midtre Lovénbreen nær Ny-Ålesund. Helst siden 1960-tallet har breen neste utelukkende hatt negativ massebalanse. Det kommer for lite snø om vinteren til å kompensere for snøen som nå smelter om sommeren.

