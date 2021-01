NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 31. januar.

Minnekonsert i Gjerdrum

Gjerdrum kommune holder konsert til minne om ofrene etter kvikkleireskredet 30. desember. Sju personer er funnet døde, mens tre antatt omkomne ikke er funnet.

Høringsfrist for portforbudsforslag

Høringsfristen til regjeringens forslag til forskrift om portforbud går ut. Regjeringen har foreslått at et slikt forbud kan vedtas for inntil 21 dager og deretter forlenges i inntil 14 dager av gangen hvis vilkårene er oppfylt.

Nye demonstrasjoner til støtte for Navalnyj

Regimekritiker Aleksej Navalnyj og hans allierte håper folk vil møte opp til nye protester over store deler av Russland.

Mer vinteridrett

Det er duket for nok en helgedag preget av vinteridrett. Verdenscuprenn i langrenn, hopp, alpint og skøyter for begge kjønn, samt kombinert for menn, står på programmet.

Fire Premier League-kamper

Den 21. runden av Premier League fortsetter. På programmet står Chelsea – Burnley (13.00), Leicester – Leeds (15.00), West Ham – Liverpool (17.30) og Brighton – Tottenham (20.15).