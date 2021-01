NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 26. januar.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) holder pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 14.30. Helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Nordre Follo orienterer om smitteutbruddet

Nordre Follo holder digital pressekonferanse på formiddagen. Kommunen er rammet av et utbruddet av den britiske mutasjonen av koronaviruset. Barnehager, skoler og Vinmonopolet holdes stengt ut uka.

20 års markering av Benjamin-drapet

I dag er det 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I den forbindelse vil Benjamins minnefond i samarbeid med flere lokale aktører arrangere en minnemarkering på Holmlia.

Fire Premier League-kamper

Den 20. runden av Premier League sparkes i gang. På programmet står Crystal Palace – West Ham (19.00), Newcastle – Leeds (19.00), Southampton – Arsenal (21.15) og West Bromwich – Manchester City (21.15).

Verdenscuprenn i slalåm

Det er duket for verdenscuprenn i alpint for menn i østerrikske Schladming. Omgangene kjøres 17.45 og 20.45. For kvinnene venter det verdenscuprenn i storslalåm i italienske Kronplatz med omganger klokka 10.30 og 13.30.