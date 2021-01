Regjeringen innfører strenge tiltak i 15 nye kommuner

Helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse om nye tiltak i Oslo-regionen i forbindelse med utbruddet av den britiske muterte varianten av coronaviruset i Nordre Follo.

NTB

Helseminister Bent Høie (H) sier situasjonen er uoversiktlig, men at regjeringen tror det er mulig å stanse spredningen av det muterte viruset.

Helseministeren la fram de nye tiltakene på regjeringens pressekonferanse søndag kveld.

– Vi var heldige og oppdaget dette i en situasjon der vi hadde innført strenge tiltak der nettopp en av grunnene var bekymringen for å få dette viruset til Norge. Derfor har vi nå en nedadgående smittekurve, og gjør at det er mulig å gjøre dette forsøket på å slå ned viruset, sier Høie.

– Den innsatsen folk på Østlandet nå skal gjøre, den gjør de ikke bare for seg selv, men for hele landet, sier helseministeren.

Tiltakene gjelder de 15 randsonekommunene på Østlandet som grenser til de ti kommunene som lørdag stengte ned etter utbruddet av den britiske muterte coronavarianten i Nordre Follo.

– Kommunene i randsonen har selv bedt regjeringen om å innføre strengere tiltak, sa helseministeren.

– Tiltakene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene rundt Oslo, la Høie til.

Butikker kan holde åpne

Men noen forskjeller blir det likevel. Blant annet blir det gult nivå i grunnskoler og barnehager, og rødt nivå på videregående skoler. Kjøpesenter må holde stengt, men butikker, serveringssteder, bibliotek og tro- og livssynssamfunn får holde åpent.

Barn og ungdom under 20 år får også lov til å holde på med idrett og fritidsaktiviteter.

All undervisning på fagskoler, høyskoler og universiteter må gjøres digital, og lokalene vil bli stengt for studenter, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Varer én uke

Kommunene det gjelder er Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til mandag, og skal gjelde til og med 31. januar.

Høie sa at innbyggerne i de 15 kommunene også anbefales å begrense sosial kontakt og unngå besøk av mer enn fem personer.

Søndag varslet Nordre Follo om elleve nye tilfeller av den britiske coronavarianten. Totalt er det påvist 17 tilfeller av virusvarianten i kommunen.

Stoltenberg: – Det viktigste nå er å følge med på om smittetallene øker

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier smittenedgangen etter nyttår gir en form på kontroll over mutantutbruddet. Men at det er uvisst om det er nok.

Stoltenberg mener det viktigste å følge med på i dagene framover er om smittetrykket generelt øker. Det har vært nedgående siden nyttår.

– Det betyr at det er en form for kontroll ute i samfunnet generelt, som beskytter oss også mot rask spredning mot dette viruset. Men vi er utrygge på om det er tilstrekkelig hvis det får et stort nok omfang, sier FHI-direktøren.

– Så det å få oversikt og sørge for at vi får nødvendig tid til å gjøre tiltak, det er helt avgjørende for hvordan strategien vil bli videre. Det viktigste er å fortsette å holde kontroll, sier hun.